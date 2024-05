Schianto in A1 tra Reggio e Modena, grave camionista

Reggio Emilia, 4 maggio 2024 - Soccorsi mobilitati per due incidenti avvenuti poco dopo le sette di stamattina sulle strade reggiane. Il più grave sulla corsia sud dell’Autosole, tra Gazzata di San Martino in Rio e Prato di Correggio, fra Reggio e Modena, dove un mezzo pesante con cella frigo ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada al km 147. Sono stati mobilitati i soccorsi con ambulanza della Croce rossa di Reggio e l’automedica, raggiunti sul posto dal personale dell’elisoccorso di Parma.

I vigili del fuoco di Reggio hanno estratto il camionista ferito dall’abitacolo del mezzo pesante, per poi affidarlo al personale sanitario coordinato dalla centrale operativa del 118. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara, in condizioni giudicate serie. Sul posto anche la polizia stradale di Modena nord per effettuare gli accertamenti tecnici. Intervento dei soccorsi anche in via per Viano, a Rondinara di Scandiano, per un veicolo fuori strada. I vigili del fuoco hanno aiutato il conducente a uscire dall’abitacolo. Le sue condizioni non risultano preoccupanti, ma è stato comunque portato in ospedale a bordo dell’ambulanza della Croce rossa scandianese.