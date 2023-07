Schianto sulla Cispadana a Luzzara, grave neonato

Luzzara (Reggio Emilia), 31 luglio 2023 - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le 14, sulla Cispadana a Luzzara, all’altezza dell’abitato di Codisotto. Si è trattato di uno scontro tra due auto. Ad avere la peggio un bambino di sei mesi, che è stato portato in elicottero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Gli altri feriti sono stati portati con le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e di Suzzara all’ospedale Poma di Mantova. Si tratta di una donna che era col marito e due bambini a bordo di una Fiat Panda, oltre a un uomo di origine nordafricana, di 24 anni, abitante a Guastalla, che era alla guida di una autovettura Citroen. Entrambi gli adulti hanno riportato traumi piuttosto seri ma non sarebbero in pericolo di vita. Un bambino di quattro anni è rimasto praticamente illeso, così come l’adulto di 24 anni, residente nel Napoletano, che era alla guida dell’auto. Molto gravi sono invece apparse le condizioni di un altro bambino, di sei mesi, cugino del piccolo che era in auto con lui. E’ stato caricato a bordo dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche l’automedica della Bassa, due ambulanze, i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le auto in sicurezza. I rilievi tecnici dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, con la formazione di lunghe code di mezzi pesanti sulla Cispadana. Il tratto di strada fra Tagliata e Codisotto è rimasto chiuso per gran parte del pomeriggio.