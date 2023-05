Schianto sulla Honda In prognosi riservata un centauro 52enne

Un uomo di 52 anni, G.C., originario della Sicilia ma residente a Castelnovo Sotto, è rimasto seriamente ferito ieri mattina in un incidente accaduto sulla ex Statale 62 a Borgoforte, non distante dal ponte sul Po, nella Bassa Mantovana. L’uomo, in sella a una moto Honda, pare stesse effettuando il sorpasso di un’auto, condotta da una donna di 45 anni, che però ha effettuato una manovra di svolta a sinistra. La moto ha urtato la vettura per poi sbandare, cadendo sull’asfalto. Sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e personale sanitario. Il centauro è stato trasferito in urgenza all’ospedale Poma di Mantova e ricoverato in prognosi riservata per politraumi. Partito dal paese reggiano, era probabilmente diretto a Mantova, per un giro verso i laghi della città virgiliana. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia stradale.