Schianto tra auto a Luzzara, tre persone in ospedale

Luzzara (Reggio Emilia), 13 maggio 2023 – Due donne e un uomo sono rimasti feriti in un incidente tra due auto, accaduto verso le 18 in via Tomba, alla periferia di Luzzara. Una delle auto, una Seat Ibiza, si è ribaltata in un canale dopo lo scontro con un’Audi che arrivava dalla parte opposta. Ad avere la peggio è stata una donna di 49 anni, residente a Parma, portata al Santa Maria Nuova di Reggio per accertamenti specialistici, in quanto è risultato aver ingerito acqua sporca del canale in cui la sua auto si è ribaltata. Lievi traumi per la figlia 18enne che era con lei e per un quarantenne residente a Luzzara, il quale era alla guida dell’Audi. Nessuno risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce rossa, il personale dell’automedica di Guastalla, i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa e gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per gli accertamenti tecnici e per chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente, con il traffico deviato su percorsi alternativi.