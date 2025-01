Schianto tra auto: una si ribalta, tre i feriti

Tre persone ferite, un’auto ribaltata ed un’altra che ha sfondato la recinzione di una abitazione: è il bilancio dell’incidente che ieri attorno a mezzogiorno è avvenuto all’incrocio tra via Tito e via Curiel, in centro a Campegine. Sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del Franchini di Montecchio un ragazzo di 21 anni ed una anziana coppia di 76 e 79 anni. La causa del sinistro sarebbe, secondo una prima valutazione da parte degli operatori della Polizia stradale, nella mancata precedenza allo stop da parte della vettura che procedeva su via Curiel e si stava immettendo sulla strada principale. A scontrarsi sono state una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano i coniugi, e la 500 del ragazzo. La 500 è entrata in collisione con la parte posteriore della Punto che si è girata su un fianco rimanendo in bilico, mentre la vettura che aveva speronatrice ha proseguito per poi schiantarsi contro il muretto di una casa. Sul posto, oltre alla Polstrada, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale della Val d’Enza, mentre i vigili del fuoco estraevano i feriti.

f. c.