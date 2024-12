Schianto tra un’auto e una moto. Il 16enne resta grave ma stabile

Gravi ma stabili le condizioni del 16enne rimasto coinvolto nel brutto incidente che si è verificato martedì nella centralissima via Prampolini all’altezza dell’incrocio con via Battisti. Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua moto Ktm, di piccola cilindrata, quando è entrato in collisione con una Ford Galaxy condotta da un uomo di 58 anni residente a Canossa. Nell’urto, il giovane è stato violentemente sbalzato dalla moto ed è volata a diversi metri di distanza, rovinando al suolo. La parte anteriore della moto è stata distrutta dall’impatto. Allertati dal 118, in via Prampolini sono arrivati soccorritori con l’ambulanza della Croce Rossa locale, l’autoinfermieristica e l’automedica; dopo le prime cure sul posto, il minorenne - che è residente a Quattro Castalla - è stato trasportato a sirene spiegate all’arcispedale Santa Maria Nuova in codice rosso. Al pronto soccorso è giunto in gravi condizioni a causa dei numerosi traumi pur non avendo mai perso conoscenza. Per regolare il traffico ed effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione castellese. A loro spetta la ricostruzione della dinamica dello scontro, che pare essere stato causato da una precedenza non data all’incrocio.