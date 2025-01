Sconosciuto al Fisco, vendeva auto da sogno: sequestrati 7,7 milioni

Avrebbe commerciato auto d’epoca, per almeno 25 anni, ma era completamente sconosciuto al Fisco. La Guardia di finanza di Bologna e Parma ha sequestrato auto di elevato valore: una Ferrari 340 MM Vignale Spider (appena tre esemplari costruiti dalla casa di Maranello), una Ferrari 275 GTB/2 di color verde pino, prodotta in questa colorazione in soli sei esemplari. E poi altri modelli della casa del Cavallino Rampante, oltre a Lamborghini e Porsche. in tutto sono 18 i veicoli che le Fiamme Gialle hanno sequestrato a seguito di un decreto della Procura di Parma. E nell’indagine sono coinvolte pure altre sei persone e tre aziende, con perquisizioni personali, in edifici e accertamenti su materiale informatico eseguiti non solo a Bologna e Parma, ma anche a Reggio, Cremona e Firenze.

Sono due le persone indagate residenti nel Reggiano: uno avrebbe fatto da prestanome sull’acquisto di bolidi, l’altro risulta proprietario di un garage usato per custodire alcune vetture. Le ipotesi di reato, a carico dell’indagato principale sono di autoriciclaggio e di omessa dichiarazione. Per evitare di essere scoperto avrebbe usato dei prestanome, false radiazioni "per esportazione" delle auto private delle targhe, metodi di pagamento non tracciabili e conti correnti esteri, in parte in Paesi a fiscalità privilegiata. E’ stato ricostruito che tra il 2019 e fine 2024 il commerciante avrebbe venduto auto di alta gamma per un valore di 1,2 milioni. Le omesse dichiarazioni dei redditi avrebbero consentito all’indagato di accantonare altra liquidità da investire in ulteriori acquisti, che a loro volta avrebbero generato altri proventi, attraverso un circolo continuo di utilizzo di risorse finanziarie. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 7,7 milioni di euro tra denaro contante, disponibilità su conto corrente, 61 orologi e diciotto veicoli tra Ferrari, Lamborghini, una Lancia Aurelia, Mercedes, fino a una Ferrari 340 MM Vignale Spider degli anni Cinquanta, che ha gareggiato alla 24 ore di Le Mans.