Scontro all’incrocio Tre feriti, uno è grave

Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, in un incidente avvenuto nella zona industriale nella frazione di Tressano nei pressi dell’intersezione tra via Raffello e via Cimabue.

E’ stata allertata la centrale operativa del 118.

Sono prontamente arrivate sul posto due ambulanze e l’automedica per assistere i feriti.

Si sono anche portati i vigili del fuoco di Reggio per compiere le operazioni di messa in sicurezza delle auto.

Un ragazzo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara.

Due i mezzi coinvolti. Una Land Rover guidata da un 32enne di Castellarano con a bordo un bambino di sette anni, procedeva su via Cimabue.

Una Ford C-Max, condotta da un 39enne di Montefiorino, proveniva da via Raffaello e si è immessa sull’arteria in cui transitava l’altra macchina.

Violento lo schianto tra i due mezzi.

La Land Rover, a seguito dell’impatto, ha abbattuto un muretto di recinzione di un’azienda finendo poi nel parcheggio.

Il 39enne, dopo le prime cure ricevute dai sanitari, è stato portato in codice rosso a Baggiovara. L’altro automobilista e il bimbo sono stati invece accompagnati al nosocomio di Sassuolo in condizioni di salute non gravi.

Sul posto è arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi di legge e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli agenti hanno gestito il traffico che ha subito dei disagi.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della polizia locale.

Solamente mercoledì mattina a Tressano si era verificato un altro grave incidente con una donna di 71 anni di Formigine trasferita, in gravi condizioni, all’ospedale di Baggiovara.

Ferito nello schianto, tra due Fiat Panda, anche un ragazzo di 30 anni di Fiorano.

Matteo Barca