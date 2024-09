Scontro frontale, due persone all’ospedale

Due persone sono rimaste ferite, nella prima mattinata di ieri, in un incidente avvenuto sulla statale 63 a Puianello. Una Peugeot transitava verso Reggio quando si è schiantata frontalmente con una Skoda nell’opposta corsia di marcia. Nello schianto è stata coinvolta pure una Volkswagen che si trovava dietro la Skoda. Sul posto sono intervenuti gli operatori inviati dal 118 per soccorrere un uomo e una donna. Entrambi, dopo le prime cure, sono stati poi portati all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per gli accertamenti del caso da parte dei sanitari. Le loro condizioni di salute non sono gravi. A Puianello è intervenuta la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

m. b.