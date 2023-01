scontro in piemonte

Un uomo residente a Correggio, C.G., cinquantenne, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto lunedì a Casale Monferrato, grosso centro in provincia di Alessandria. Il reggiano era alla guida di una vettura, una Peugeot 3008, che prima avrebbe urtato una donna a piedi, di 54 anni abitante a Casale, per poi finire contro un’autovettura Audi A1 che era parcheggiata a bordo strada. L’incidente è avvenuto in piazza Martiri della Libertà. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire se la donna – per lei nulla di grave – sia stata o meno urtata dall’auto.