Scoperto con monopattino e gioielli rubati

Intervento in zona stazione, l’altra notte in città, ad opera della Squadra Volanti della Questura. Verso le 3,30 è arrivata al centralino del 113 una segnalazione di furto in un appartamento, con i ladri fuggiti con un bottino composto da alcuni oggetti e pure una carta di credito. Gli immediati accertamenti hanno permesso di scoprire che la carta rubata era stata usata per effettuare un acquisto in un esercizio commerciale di via Emilia all’Ospizio. Ottenuta la descrizione dei sospetti dai gestori del negozio, gli agenti hanno iniziato i controlli nella zona. E in via IV Novembre, non distante dalla stazione ferroviaria, l’equipaggio del 113, nell’area retrostante il bar Marconi, ha notato un giovane a bordo di un monopattino, il quale alla vista delle forze dell’ordine ha subito cambiato direzione.

L’atteggiamento sospetto è stato notato dagli agenti, i quali hanno raggiunto il giovane, di 24 anni, apparso agitato e preoccupato dal controllo. Alle domande dei poliziotti, il ragazzo è apparso piuttosto vago, tentando più volte di proseguire la marcia.

Alla fine, però, messo alle strette, ha mostrato spontaneamente il contenuto delle borse che aveva con sé. Sono emersi gli oggetti che erano stati rubati alcune ore prima.

Sulla provenienza del bottino, il 24enne ha dichiarato di aver acquistato il monopattino e le borse con il loro contenuto da un uomo, da lui conosciuto solo di vista, per una somma di cinquanta euro. Non sarebbe stato in grado di riferire nulla sulla provenienza di quegli oggetti. Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli accertamenti, si è ritrovato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Gli oggetti rubati e il monopattino, recuperati dalla polizia, sono stati restituiti ai proprietari.