Lo slang degli adolescenti: alcuni esempi. Da ’cringe’ a ’chill’, passando per ’crush’ e ’bro’

Lo slang, tradotto in italiano ‘gergo’, è un linguaggio informale che viene spesso utilizzato dagli adolescenti ed è frequente fra i giovani. I ragazzi ne fanno uso inconsapevolmente perché sono nati in un’era in cui si è molto influenzati dai social, dai videogiochi e dalla tv. Lo slang nacque in America verso gli anni 2000 dal rap e dal trap, quindi dal settore musicale, e grazie ai mezzi di comunicazione si diffuse negli altri paesi del mondo, come nelle città del nord Italia. Con il nostro articolo vogliamo fornire una brevissima e incompleta guida ad alcuni dei termini più diffusi in questo periodo.

Iniziamo con ‘cringe’, che significa qualcosa di imbarazzante e fuori moda, e proseguiamo con ‘boomer’ (persone non più giovani e che fanno cose da vecchi tentando di stare al passo coi tempi, non riuscendoci).

Poi ‘chill’ (sinonimo di calma: molto usata l’espressione ‘sto nel chill’), ‘crush’ (significa cotta e si utilizza con la costruzione ‘avere una crush’ ma anche semplicemente ‘la mia crush è Giulia/ il mio crush è Davide’), ‘ghostare’ (quando sui social il destinatario del messaggio visualizza ma non risponde; si dice anche quando si frequenta qualcuno e quello improvvisamente non si fa più sentire), ‘bro’ (abbreviazione di brother ovvero fratello: il ‘bro’ è l’equivalente dell’amico fraterno). ‘Bff’ (acronimo di best friend forever: forse non è più così di moda o lo è tra le bambine più piccole, ma è un modo per indicare la propria migliore amica), ‘ship’ (si utilizza quando due persone stanno insieme: sono in una ship con…), ‘skippare’ (cioè saltare in senso metaforico: ho skippato l’interrogazione), ‘droppare’ (verbo che indica far cadere qualcosa in un videogioco ma anche pubblicare musica: Artie ha droppato il suo nuovo singolo). Se questo articolo è stato utile, vorrà dire che la prossima volta che vostra figlia o figlio avrà una crush non vi dovrete spaventare: nessuno si sarà fatto male, ma forse da qualche parte ci sarà un cuore spezzato. Lara, Maya

e Alessia III D

(Disegno di Edoardo

III D)