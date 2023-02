Scrittore condannato "Diffamò l’ex sindaco"

di Alessandra Codeluppi Un caso non solo giudiziario, ma condito anche da polemiche sulla fase più cruenta del Dopoguerra, i fatti del cosiddetto ‘Triangolo rosso’. All’esito del processo di primo grado, lo scrittore Gianfranco Stella è stato condannato per diffamazione verso lo scomparso Amleto Paderni, partigiano ed ex sindaco di Scandiano dal 1964 al 1972. Nel suo libro ‘Compagno mitra’, dedicato alle vittime dei partigiani, l’autore, originario di Russi (Ravenna), descrive Paderni come mandante dell’omicidio del medico di Arceto Luigi De Buoi, avvenuto nel maggio 1945. Il movente sarebbe stato il rifiuto, da parte del dottore, di compilare un certificato di esenzione dal servizio militare. Il processo a carico di Paderni iniziò, poi il governo proclamò l’amnistia: mentre i coimputati decisero di abbracciarla, Paderni la rifiutò e si sottopose al giudizio da cui, nel 1957, fu assolto "per non aver commesso il fatto". I familiari del partigiano hanno denunciato lo scrittore, poi la vedova e le due figlie si sono costituite parte civile attraverso l’avvocato Ernesto D’Andrea. Davanti al tribunale di Ravenna, il pm Marilù Gattelli, ritenendolo responsabile, aveva chiesto per Stella una pena pecuniaria di 15mila euro. Ieri il giudice Antonella Guidomei ha accolto la sua richiesta, disponendo una multa...