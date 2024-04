Scuola elementare ristrutturata. Domani la festa d’inaugurazione

Grande festa per la comunità gattaticese per il taglio del nastro della scuola elementare di Taneto, in programma per domani, intitolata al maestro Idro Artioli, che è stata oggetto di un radicale intervento di messa in sicurezza sismica, grazie a cui è ora un edificio ad elevato standard di sicurezza e più funzionale. I lavori di ammodernamento sono stati iniziati nel gennaio 2023 e portati a termine nei tempi previsti, anche se l’apertura ufficiale della elementare di via Di Vittorio, con il rientro degli studenti nelle aule, coinciderà con l’inizio del prossimo anno scolastico. La ristrutturazione è stata portata avanti dall’amministrazione comunale grazie a fondi Pnrr. "Il progetto – spiegava Carmelo Dipietro, assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, illustrando le opere – è stato realizzato dallo studio Caire di Reggio. L’intero intervento supera il costo di oltre 2 milioni di euro, di questi 1,7 sono erogati dal Ministero dell’Istruzione come contributo nell’ambito del piano triennale dell’edilizia scolastica, bando cui aveva partecipato con successo il Comune di Gattatico. La restante parte è coperta da fondi comunali per 260mila euro, di cui 200mila ricavati dai proventi della cava Castellana, mentre altri 95mila euro sono contributi ministeriali ottenuti dalle partecipazioni a bandi specifici del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti e hanno coperto i costi di progettazione e le indagini geologiche". Il programma prevede alle 9.30 apertura e visita alla struttura, seguite dagli interventi del sindaco Luca Ronzoni, dell’assessore Dipietro, dell’onorevole Andrea Rossi e della professoressa Raffaella Savino, dirigente dell’istituto comprensivo di Campegine-Gattatico. Al taglio del nastro seguirà un buffet. L’intervento venne stabilito ai tempi del sindaco Gianni Maiola, nel 2018. Si era indecisi se partecipare al bando presentando un intervento parziale oppure rischiare con uno più importante ma risolutivo. Si è optato per la seconda ipotesi e il finanziamento era andato in porto: si va ad investire su questo edificio, 2 milioni di euro. Aule e lezioni durante i lavori sono state trasferite alla Sabin di Praticello. La elementare nel dicembre 2021 venne intitolata ad Idro Artioli, che vi insegnò per 34 anni – premiato come educatore anche dal presidente Sandro Pertini – e fu animatore culturale della frazione di Taneto.