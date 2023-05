Seggiovia, finora nessuna offerta Il bando prorogato a lunedì 22

Ad oggi nessuna richiesta è stata protocollata in Comune di Villa Minozzo. Nessuno si è fatto avanti per prendere in gestione la seggiovia e i rifugi. Alcuni operatori hanno preso visione negli uffici comunali del pacchetto delle attività per fare la loro offerta. "In un primo tempo avevamo fissato il termine di presentazione delle offerte al 8 maggio, afferma il sindaco Elio Ivo Sassi – ma vista la complessità del bando in cui sono coinvolti anche altri enti abbiamo deciso di prorogare la scadenza del bando a lunedì 22 maggio ore 12,00 in sede comunale". Qualche giorno in più è dunque concesso agli operatori interessati alla gestione del pacchetto di Febbio, che oltre alla seggiovia triposto comprende anche tre rifugi – San Lorenzo, Armaduk ed Emilia 2000 – il campo scuola e altri beni mobili ed immobili. Il nostro intento è rivitalizzare il turismo nella stazione di Febbio". Ovviamente l’obiettivo del sindaco Sassi è di riattivare, il più presto possibile, anche la biposto, la seggiovia 2000 che porta al monte Cusna, unica dell’Appennino reggiano che arriva a quella quota. Considerato l’interesse manifestato da alcuni operatori nel corso della visualizzazione del fascicolo del bando, il sindaco fa presente che "le proposte degli operatori saranno valutate sulla base della loro natura qualitativa e in relazione ai progetti innovativi per incrementare il turismo in alta quota". La biposto ha concluso il ciclo della propria vita dal punto di vista tecnico, per cui al momento è esclusa dall’attuale concessione.

Il sindaco Sassi invita gli operatori economici locali e non a manifestare il proprio interesse per la conduzione dell’impianto di risalita e dell’intera struttura, che sarà operativa sia in estate che in inverno per l’attività turistico-sportiva anche sulla neve, mancata molto nelle ultime stagioni.

Settimo Baisi