Segnalazioni da parte dei cittadini, trovata base di spaccio all’aperto

Non sono rare le segnalazioni di movimenti sospetti per presunto spaccio di droga, tra parchi pubblici, viali, zone isolate o del centro storico. E stavolta la segnalazione ha dato risultati positivi, permettendo ai carabinieri di Correggio di rinvenire una "base di spaccio" all’aperto in via don Minzoni, nei pressi di una struttura abbandonata, nell’ex area del Conad, scoprendo che ai piedi di una casetta in legno adibita a deposito attrezzi c’era una bustina di cellophane contenente oltre 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione in una custodia in pelle. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato la sostanza stupefacente. Il fenomeno dell’utilizzo di strutture in disuso, all’aperto e in spazi facilmente raggiungibili , è diventato molto frequente, permettendo a venditori e compratori di droga di poter agire al di fuori delle loro proprietà e abitazioni, evitando così guai con la giustizia in caso di controlli delle forze dell’ordine. Di recente sono state trovate dosi di droga nascoste perfino tra le piante dei parchi, tra le aiuole degli asili e perfino nei contatori del gas, dove nel recente passato i carabinieri hanno operato alcuni importanti sequestri di sostanza stupefacente. Ora si indaga per risalire ai possessore della droga rinvenuta in via don Minzoni.

Antonio Lecci