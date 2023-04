Sei mesi al ladro di formaggio

Un ladro seriale di Parmigiano Reggiano, con furti in supermercati tra la Bassa Reggiana e Mantovana nell’autunno 2014, è stato condannato a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa, con sentenza ora divenuta definitiva. Per questo l’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana ha emesso l’ordine di esecuzione di espiazione della pena, con la concessione degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Gualtieri, paese dove l’uomo risiede. Il furto all’Ipercoop di Suzzara aveva fruttato un bottino in formaggio di 120 euro, con la rimozione del codice a barre per evitare il sistema antitacheggio. Nella vettura dell’uomo erano stati rinvenuti pure altri cinque pezzi di Parmigiano Reggiano, rubati a Cadelbosco Sopra. Era scattata la denuncia che ha poi portato a processo e condanna.