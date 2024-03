Semina il caos in ospedale. Denunciato un 54enne

Accusato di interruzione di servizio pubblico, denunciato un 54enne ubriaco: dopo essere stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo a seguito di una caduta in bicicletta, è andato in escandescenze al pensiero di come tornare a casa qualora fosse stato dimesso. Inutili le rassicurazioni del personale sanitario, l’uomo sempre più agitato ha buttato tutto per aria tentando di aggredire gli operatori sanitari, costretti ad abbandonare il lavoro e a ritirarsi in un altro locale, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante venisse rassicurato dal personale sanitario, che avrebbe comunque potuto far rientro in abitazione con mezzo del servizio ospedaliero, il 54enne non voleva sentire ragioni, anzi andava ugualmente su tutte le furie scaraventando a terra cestini dell’immondizia, dispenser sanificante e cartellonistica in genere, cercando di aggredire gli operatori sanitari, costretti a ripararsi in altri locali del pronto soccorso e a dover interrompere momentaneamente il servizio. Per questi motivi con le accuse di interruzione del servizio pubblico e di stato di ebbrezza, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo hanno denunciato il 54enne residente in Appennino alla Procura di Reggio, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. Il grave episodio è accaduto la notte del 29 febbraio quando i sanitari dell’ospedale Sant’Anna hanno contattato il 112, per segnalare quanto stava accadendo. Giunti sul posto i militari hanno saputo dai testimoni che un paziente, precedentemente lì trasportato, era andato in escandescenza all’interno della sala d’attesa, quindi, i militari, hanno proceduto al controllo della persona indicata, identificando l’uomo, che era in un palese stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol e ha spiegato i motivi della sua rabbia. Alla luce dei fatti, a seguito anche delle concordi dichiarazioni testimoniali, i carabinieri hanno acquisito nei confronti del 54enne elementi sulla sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati e quindi lo hanno denunciato.

Settimo Baisi