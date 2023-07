Servizio civile universale a Casalgrande: aiutare i cittadini a usare la rete

Il servizio civile universale è l’opportunità anche per i giovani di Casalgrande di dedicare un anno ad un impegno di solidarietà per il bene comune e la coesione sociale. Fino al 28 settembre è possibile presentare domanda di servizio civile universale aderendo al programma presentato da Arci Servizio Civile (ente capofila) denominato ‘Sportelli digitali, cittadini connessi 2023’ a cui hanno preso parte nove Comuni, tra cui Casalgrande, per complessivi dieci posti. Gli operatori volontari daranno sostegno alla digitalizzazione dei cittadini, offrendo supporto e assistenza a chi non ha strumentazioni informatiche adeguate o conoscenze sufficienti. L’indennità mensile è di 507,30 euro netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana.

Il vicesindaco Silvia Miselli (foto) sottolinea che Casalgrande è da "sempre attiva sul fronte della digitalizzazione, sia nella predisposizione di strumenti e informazione sia nel compito istituzionale di facilitatore digitale: abbiamo due punti di accesso libero per i cittadini in cui offriamo la possibilità di utilizzare gli strumenti. Con l’inserimento di un servizio civile digitale potremo garantire una maggiore copertura in affiancamento per i nostri punti".

L’obiettivo è anche di creare corsi di formazioni e alfabetizzazione digitale per una maggiore diffusione delle opportunità presenti e riduzione del divario digitale. Informazioni sul sito https: www.politichegiovanili.gov.it. Per chiarimenti 0522998558 o [email protected]

mat.b.