Si ampliano i poliambulatori di via Grande

L’amministrazione comunale di Campagnola ha approvato un ulteriore intervento per i poliambulatori di via Grande. L’opera, già finanziata a metà aprile, prevede infatti di realizzare un nuovo ambulatorio per attivare un servizio infermieristico, uno spazio accettazione/segreteria completamente nuovo e la sistemazione dei bagni. L’obiettivo è potenziare quello che, a tutti gli effetti, è già diventato un polo sanitario territoriale qualificato, pronto ad ospitare tutte le professionalità presenti sul territorio. "Credere nella sanità pubblica significa impegnarsi quotidianamente per trovare gli strumenti necessari a potenziare sempre di più i presidi di medicina territoriale, facilitando e valorizzando il compito di chi vi lavora e la salute e la sicurezza della cittadinanza", spiegano dal municipio. Di recente sono stati avviati altri cantieri pubblici, tra cui quello nell’area dell’ex biblioteca, destinata ad accogliere ludoteca, uffici per politiche giovanili e culturali, spazi per associazioni e il centro giovani.