Si cambia: nessun obbligo per i giovani

È una decisione storica per il calcio dilettantistico regionale: nella prossima stagione (2024-2025) non ci sarà nessun obbligo relativo all’impiego dei giovani, dall’Eccellenza alla Terza categoria. Formazioni libere, senza vincoli. Lo si è appreso dal comunicato del Comitato dell’Emilia-Romagna, dove si legge che "il Consiglio Direttivo del Comitato regionale delibera di non stabilire vincoli per l’obbligo di utilizzo di giovani calciatori nelle categorie Eccellenza, Promozione e categorie successive". Si tratta di una decisione che rivoluzionerà il modo di costruire le rose da parte delle società. Le correnti di pensiero sono diverse: c’è chi dice che così per i giovani sarà ancor più dura, e chi sostiene che se un giovane è forte giocherà comunque. Sicuramente sarà una novità determinante che avrà i primi sviluppi già nelle prossime settimane con i primi movimenti di mercato per l’anno prossimo.