Si è spento a 72 anni ’Mariuccio’ Baisi

Mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 78 anni, a seguito di una grave malattia, Paolo Baisi, noto come Mariuccio per i tanti amici della montagna; a dare il doloroso annuncio della scomparsa sono la moglie Rosa, la figlia Marilena con Marco, le nipotine Alice e Adele, il fratello Renato con Mara, nipoti e parenti. ’Mariuccio’ Baisi da giovane lavora alla Lombardini come tanti ragazzi della montagna; si era trasferito a Reggio, ma poi era tornato con la famiglia a Camporella facendo il pendolare fino al raggiungimento della pensione. Appassionato di caccia, da pensionato si è dedicato molto al volontariato, collaborando soprattutto con l’Auser per il trasporto di anziani. I funerali avranno luogo lunedì prossimo con partenza alle ore 14.15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo Monti, per giungere alla chiesa parrocchiale a Camporella di Ramiseto (Ventasso) dove alle 15 sarà celebrata la S.Messa, seguirà il commiato con il feretro che partirà per la cremazione. Domani pomeriggio alle ore 18 verrà recitato il santo rosario presso la camera ardente dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Anticipati ringraziamenti a quanti parteciperanno alle esequie. Non fiori ma offerte alla Croce Verde Alto Appennino di Busana.

s.b.