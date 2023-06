Si schianta con l’auto contro un palo della luce L’incidente si tinge di giallo: chi è fuggito?

Ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Grande Punto (nella foto a fianco), che è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce, che è stato in parte divelto.

E’ accaduto l’altra sera verso le 23,30 in via San Venerio, alle porte del centro abitato di Reggiolo.

Inizialmente sembrava che la vettura fosse finita nel cavo Fiuma, alla periferia reggiolese, e che stesse per incendiarsi per cui l’allarme è stato particolarmente intenso.

In realtà, si è poi scoperto che l’incidente era avvenuto nei pressi del centro abitato, con il veicolo che manifestava una fuoriuscita di fumo, che si è ben presto esaurita.

Sul posto i soccorritori hanno trovato un uomo di origine straniera, di 30 anni, residente a Gualtieri.

Ma secondo i testimoni, dopo l’incidente sarebbero stati visti allontanarsi altri due uomini, che non si esclude possano essere stati nell’auto al momento della sbandata.

Sono arrivati gli operatori della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica di Guastalla, i vigili del fuoco della Bassa, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile.

Il trentenne ferito è stato caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per medicare traumi di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita.

Sono stati avviati accertamenti per verificare se l’uomo fosse da solo o con altre persone a bordo dell’auto, anche per poter identificare gli occupanti del veicolo e capire il motivo del loro presunto allontanamento dopo lo schianto.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto a mettere il palo in sicurezza.