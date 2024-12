Si svela il mitico presepe di Gazzano. Scenografia ambientata in Baviera

La cavalcata dei Re Magi dell’Appennino verso la grotta della natività. Oggi a Gazzano di Villa Minozzo inaugura la 35ª edizione natalizia dell’esposizione permanente dei presepi del maestro presepista Antonio Pigozzi. "Il nostro presepista Pigozzi è considerato da tutti ambasciatore dell’Appennino reggiano in Italia e nel mondo", ha detto il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi annunciando l’inaugurazione della tradizionale esposizione natalizia che avverrà stamattina alle 11 nell’antico borgo di Gazzano.

"La nuova scena che ho curato personalmente – spiega il presepista Pigozzi – è intitolata ‘Cavalcata dei Re Magi’ e rappresenta il momento in cui i tre sovrani, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, uscendo dal palazzo reale di Erode, si avviano verso la grotta di Gesù bambino. La scenografia è di carattere popolare ed è ambientata in Baviera. Il palazzo del Re di Giudea è riprodotto come castello bavarese. L’altra scena inedita è opera di un mio allievo, il padovano Nicolò Celegato, uno dei giovani emergenti dell’associazione italiana Amici del presepio. La scena riproduce l’annuncio ai pastori della nascita del Salvatore. Le figure sono in materiale cartaceo e riproducono antichi personaggi tipici della tradizione presepistica dei paesi nordici, in particolare dell’Austria e della Germania". Il taglio del nastro sarà preceduto alle 9, dall’apertura del mercato di Natale e dei prodotti tipici del territorio, seguito alle 12.30 da una polentata il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Verde locale. Saranno esposti anche i presepi realizzati dalle scuole primarie di Asta, Minozzo, Villa e Montefiorino e dagli ospiti del Centro di terapia occupazionale Labor di Cavola di Toano e Castelnovo Monti. Nel corso della giornata sono inoltre previste escursioni guidate in bicicletta con pedalata assistita. Non mancheranno infine cioccolata calda e vin brulè.

Settimo Baisi