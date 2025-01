Si svela la Casa di comunità

E’ prevista per domani alle 11 l’inaugurazione del rinnovato edificio trasformato in Casa della Comunità, in via della Conciliazione in centro a Castelnovo Sotto. Si tratta di un fabbricato ristrutturato negli ultimi anni, la cui apertura era prevista mesi fa, con la fine dei lavori rinviata a più riprese per problemi tecnici. Si tratta di un luogo di prossimità dove i cittadini possono trovare risposte a bisogni sanitari, sociosanitari e sociali, con sedi di associazioni, ambulatori e medicina di base.

La Casa della Comunità come punto di riferimento per tutto il territorio, con un bacino d’utenza di oltre trentamila abitanti. Attesi al taglio del nastro, oltre alle autorità locali, anche il presidente della Regione, Michele De Pascale, fino a professionisti della sanità e volontari delle associazioni locali.