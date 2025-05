Sicurezza, Comune e Siulp uniti: "Nuova caserma al più presto"

Una nuova caserma nel cuore dell’Appennino. Questo venerdì si è tenuto un incontro istituzionale di rilievo tra il sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, e il segretario provinciale del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Reggio, Aldo Aragiusto. Al centro del confronto, la sicurezza del territorio montano e il potenziamento della polizia Stradale in Appennino. Tra i temi principali trattati spicca l’imminente apertura della nuova caserma della polizia stradale a Castelnovo e la necessità di accelerare i tempi di realizzazione, perché si tratta di "un passo fondamentale per affrontare l’attuale carenza di organico del distaccamento". Come sottolinea infatti Aragiusto, "Non è solo un obiettivo infrastrutturale, ma una priorità per garantire una maggiore e più efficace presenza della polizia stradale sul territorio montano. Un organico adeguato, reso possibile dai nuovi spazi e potenziali posti letto, permetterà di abbassare l’età media del personale e di intensificare l’attività di pattugliamento".

Il sindaco Ferrari ha espresso piena condivisione per l’impegno del Siulp, definendo l’incontro "un momento di visione e prospettiva" e ricordando la collaborazione creata nel tempo tra tutti gli organi di sicurezza: "In questi anni abbiamo dimostrato una capacità di costruire collaborazioni forti fra le varie anime delle forze dell’ordine, che hanno specialità, ruoli e dotazioni differenti, ma sempre nell’ottica di azioni di controllo e sensibilizzazione verso la comunità per la sua stessa protezione, e riuscendo a garantire la sicurezza anche di grandi eventi come di recente l’arrivo del Giro d’Italia".

Oltre al tema dell’organico e delle strutture, è stata affrontata anche la questione della sensibilizzazione dei giovani all’uso consapevole di Internet, attraverso iniziative educative comuni tra Comune e Siulp.

s.b.