Siligardi subito in gol. Ma vince Fedez

Dopo appena 4 giorni dall’annuncio del suo approdo nella Kings League italiana, Luca Siligardi ha messo a segno un gol dei suoi: esordio con una perla di sinistro su punizione. Non è bastata la magia del 37enne reggiano, ex professionista oggi in forza alla Correggese in Eccellenza: il suo AlpaK Fc ha perso per 6-4 nella 3ª giornata della Kings League Italia, torneo di calcio a 7 molto popolare nel mondo social. La squadra di Siligardi ha perso coi Boomers, e tra i marcatori di quest’ultimi figura Fedez, il rapper che è anche il presidente dei Boomers e che ha siglato col mancino il "rigore presidenziale" per i suoi.

g.m.