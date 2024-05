Spunta pure una civica per Berselli. Ecco ’Voi’: "Serve progettualità"

Il candidato sindaco del centrosinistra di Casalgrande Giuseppe Berselli sarà sostenuto anche da una lista civica. Sabato sono stati resi noti i nomi della squadra del Pd, mentre ieri è stato ufficializzato il gruppo civico ‘Voi’. "Un gruppo – dicono i promotori – di persone variegato e attivo all’interno della società casalgrandese, molto motivato per restituire al comune di Casalgrande una progettualità che si ritrova attorno al programma dei cinque punti di Berselli".

La lista è composta da Paolo Salvioni (impiegato amministrativo e tecnico statale, 54 anni, dirigente scuola calcio), Erika Barbieri (assistente di direzione e amministrativa, 33 anni), Francesco Burani (studente di medicina, 25 anni), Paolo Daniele (impiegato alle vendite, 45 anni), Paolo Ferrari (pensionato, 58 anni), Sara Ferrari (studentessa liceo scientifico, 19 anni), Alberto Lodi (impiegato export di materiale ceramico, 65 anni), Rita Mediani (docente di materie letterarie e di sostegno, 36 anni), Giuseppe Perrone (pensionato, 77 anni), Matilde Ruini (studentessa di giurisprudenza, 22 anni), Sodano Carmine (pensionato, 64 anni), Giovanni Tosi (operaio elettrotecnico, 59 anni), Giulia Vecchi (educatrice, 25 anni), Federico Viola (impiegato ufficio campionature, 22 anni), Giulia Zannoni (studentessa in chimica e tecnologia per l’ambiente e per i materiali, 22 anni) e Luigi Zanti (pensionato, 72 anni).

Matteo Barca