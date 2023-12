Stage, workshop e masterclass. Una full immersion nel balletto

Da oggi a venerdì il teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, si svolge un evento di danza che comprende stage, workshop, masterclass (tutti rigorosamente over 12), interviste e spettacoli serali, dal mattino alla sera per una full immersion nel balletto. Un evento rivolto a coloro che danzano e desiderano dare nuovi, decisi impulsi al proprio stile, o semplicemente a tutti coloro che amano danzare ed incontrare altri danzatori imparando con nuovi maestri. I docenti sono molto conosciuti nel mondo della danza e della televisione, con un bagaglio di esperienza professionale, anche a livello internazionale. Si tratta di Tommaso Stanzani (pluricampione di pattinaggio e con esperienze anche a importanti talent show in tv), Samuele Barbetta (coreografo, ballerino e direttore artistico, concorrente nel 2020 di "Amici di Maria de Filippi"), Oliviero Bifulco (diplomato in danza classica e contemporanea alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano), Amalia Ruocco (nella foto), danzatrice, attrice, performer circense e coreografa.

Per informazioni: tel. 342-179.1236 (segreteria@on-art.it).