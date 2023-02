Stroncata da un malore a 55 anni Addio a Cristina Costache

E’ stata stroncata da un improvviso malore in giardino, l’altra sera, davanti all’abitazione, in via Monsignor Saccani, alle porte del centro abitato di Cadelbosco Sopra. E’ stato un cognato a rinvenire il corpo, quando si è recato all’abitazione, insospettito dalle mancate risposte al telefono della donna, che viveva da sola. Al suo arrivo, Cristina Costache, 55 anni, originaria della Romania ma da molti anni residente in Italia, era priva di vita. Inutile il rapido intervento del personale dell’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e dell’automedica di Reggio. Cristina Costache era vedova da un paio d’anni: il marito, Renato Comandini, era conosciuto in paese per aver svolto a lungo attività di soccorso stradale. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cadelbosco per accertamenti. Le cause del decesso risultano naturali, ma non si esclude che l’autorità sanitaria possa richiedere un esame medico legale per chiarire con esattezza la natura del malore fatale. I funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, si svolgeranno in forma civile alla camera mortuaria di Coviolo, non appena arriverà il nulla osta dell’Azienda Usl. Cristina Costache lascia nel lutto due sorelle e altri parenti. In passato aveva lavorato come impiegata in un Caaf, centro di assistenza fiscale di un patronato, a Reggio.