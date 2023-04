Stroncato a 67 anni da malattia l’ex assessore Pier Luigi Benassi

Pasqua in lutto a Baiso per la morte di Pier Luigi Benassi. già assessore comunale con l’ex sindaco Gianni Merli e presidente della Società Coop.Lavoro di Baiso. Benassi, 67 anni, è deceduto ieri nella sua abitazione di Baiso a seguito di una grave malattia che ha comportato anche un recente ricovero ospedaliero. Lascia la moglie Maura, il figlio Francesco (capogruppo di maggioranza in consiglio comunale), la figlia Valentina con Stefano, il fratello Emiliano, il nipote Riccardo, parenti e tanti amici. Stasera alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Baiso il rosario di suffragio. I familiari chiedono non fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa di Baiso.

Con la scomparsa di Benassi, molto conosciuto e stimato, la comunità di Baiso perde uno dei più attivi protagonisti sia nelle attività lavorative che ricreative, con particolare riferimento al sociale. Il geometra Benassi è stato presidente per oltre 20 anni della storica ’Società Coop. Nazionale Lavoro’ di Baiso, nota come ‘Cooperativa muratori’ fondata nel 1939, che nel dopoguerra ha contribuito alla ricostruzione di paesi e città come Reggio, Piacenza, Milano e Genova. Durante la presidenza di Benassi, per alcuni anni era stato vicepresidente della stessa cooperativa l’attuale sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, e tra i due era nato un legame di stima e profonda amicizia. Pier Luigi mancherà molto agli amici del gruppo motociclisti di Baiso, tra i quali era sempre presente con la sua Harley-Davidson.

Baiso deve a Benassi l’istituzione della Pro loco del paese, impegnata in diverse iniziative, in particolare la ‘Festa di Bisanzio’. Domani (Pasquetta) i funerali con partenza alle 14,20 dall’abitazione di via Casella 10 per la chiesa di Baiso dove alle 14,30 sarà celebrata la messa. Al termine il feretro sarà portato alla cremazione.

Settimo Baisi