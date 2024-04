’Suner cinema edition’ stasera al via a Correggio

Un lunedì sera di proiezioni varie nel Reggiano. A Correggio stasera alle 21 prende il via "Suner Cinema Edition", rassegna itinerante tra i circoli Arci emiliani. Si comincia alla sede di "Idee di gomma", in via del Carmine, con "X Sempre assenti", documentario che segue la rock band Verdena nella vita privata e nella preparazione del tour "Volevo Magia" del 2022, il disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio. Nella stessa sede è previsto il secondo appuntamento, il 29 aprile, con "Marlene Kuntz-Karma Clima", un documentario nato dalla registrazione dell’omonimo album di Marlene. Sempre a Correggio, stasera alle 21, al Cinepiù viene proiettato il documentario "Le ragioni di una lotta. La Resistenza 80 anni dopo". Dopo la proiezione è previsto un incontro con gli autori Barbara Curti e Paolo Bonacini. Successivamente il Coro Selvatico Popolare, diretto dal maestro Tiziano Bellelli, si esibisce in alcuni brani. Al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 viene proiettato "Semidei", un viaggio filmato che ripercorre la storia dei due Bronzi di Riace, straordinariamente conservati, con la presenza in sala dei registi Alessandra Cataleta e Fabio Mollo (in foto), che hanno diretto questa produzione cinematografica. Alla sede dell’università, in viale Allegri a Reggio, oggi alle 17,30 nuovo incontri della Luc sulla medicina narrativa, con ospite Stefano Calabrese che interviene su "La funzione terapeutica delle narrazioni". L’incontro analizza le caratteristiche delle memorie traumatiche e il modo in cui esse vengono integrate in altre memorie autobiografiche. Dal 2005 le narrazioni del trauma sono diventate peraltro l’elemento privilegiato per studiare la memoria e le sue modalità di immagazzinamento.

