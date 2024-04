Super Olajide, la Chemco passa a Rimini. L’Aluart espugna Cesena, Brevini decisiva

Vittoria di platino per la Chemco Puianello (16) che, a tre giornate dalla fine della Poule Playoff di B femminile, si tiene in scia della capolista Samoggia (18), prossima avversaria, e mette ben quattro lunghezze sul poker di inseguitrici, compiendo così un altro passo avanti verso la fase nazionale. Le gialloblu si sono imposte per 74-67 su Rimini (12) dopo un primo tempo dominato (18-12 al 10’; 40-28 al 20’) grazie alle bombe di Manzini, Cherubini e Gyzinska, quest’ultima sempre più inserita nei meccanismi della Chemco. Nella ripresa Rimini torna sotto (54-46 al 30’) ma nel finale una straripante Isabella Olajide (32 di valutazione) chiude i conti. Chemco Puianello: Oppo 1, Olajide 29, Manzini 5, Luppi 3, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 3, Dzinic 10, Raiola 4, Cherubini 6, Graffagnino n.e., Gizynska 13. All. Giroldi.

Nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (14) espugna il parquet di Cesena (12) per 60-61 grazie ad un canestro di Brevini nelle battute finali. Aluart Scandiano: Susca 16, Bini, Balboni 4, Marino 14, Meglioli A. 8, Capelli, Teti ne, Pellacani, Brevini 14, Torelli 2, Soncini, Meglioli E. 3. All. Pozzi.

Stasera l’Aluart recupera contro Finale Emilia alle 21.30.

c.c.