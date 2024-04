Surriscaldamento globale. A teatro per riflettere

"2071" di Duncan Macmillan e Chris Rapley, con la partecipazione di Graziano Sirressi, l’ideazione e la regia di Angela Ruozzi, è una mostra-spettacolo itinerante che pone l’attenzione sul tema del surriscaldamento globale, mescolando narrazione e fotografia d’autore.

Domani al teatro De Andrè di Casalgrande (alle 11, alle 15 e ancora alle 17,30).

Un percorso a stazioni popolate da installazioni interattive e corredate dalle migliori scatti di fotografia naturalistica da tutto il mondo. Una guida-scienziato accompagna piccoli gruppi di esploratori-spettatori. "2071" prende corpo nella forma di una visita guidata al pianeta Terra. I visitatori percorrono stazioni popolate da installazioni e raccolte di immagini che intendono mettere l’accento sul rapporto tra l’uomo e il suo habitat.

Le immagini esposte sono state concesse da ’Nature Photographer of the Year’ e da ’The Environmental Photographer of the Year’, concorsi internazionali che ogni anno selezionano i migliori scatti di fotografia naturalistica da tutto il mondo.

Le installazioni e la creazione degli ambienti narrativi sono curati da Eleonora De Leo.

"Nonostante il tema ecologico sia molto più presente di un tempo nel dibattito pubblico – dice Angela Ruozzi penso sia necessario continuare a tenerlo al centro della discussione culturale e creare occasioni per accrescere la consapevolezza di ogni singolo cittadino. Per generare un cambiamento è necessario prima di tutto modificare il nostro modo di vedere la realtà, immaginare un nuovo scenario".

Lo spettacolo è per tutti, consigliato dai 10 anni. Biglietti: intero 9 euro, ridotto 6. Info: www.teatrodeandre.it

Stella Bonfrisco