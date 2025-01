Sviluppo della città, piani rivisti. Stadio d’atletica, fondi spalmati. Mezzo milione ai chiostri San Pietro

Inizia a muovere i primi passi la Reggio del futuro voluta della giunta di Marco Massari (nella foto). Sono in tutto sei, per un valore di 16,6 milioni di euro, i progetti varati dal Comune di Reggio nell’ambito della propria Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss), con il fiore all’occhiello del nuovo stadio di atletica. Un piano che, finanziato con fondi europei gestiti dalla Regione, supporta gli interventi per lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica verso la neutralità climatica, ma anche nuovi processi partecipativi e di socialità.

L’elenco delle opere previste è contenuto in una determina dei dirigenti di piazza Prampolini, emessa il 31 dicembre, che ne aggiorna anche lo stato e ne rimodula in alcuni casi i finanziamenti. Il primo progetto della lista è quello annunciato sul finire del suo mandato dall’ex sindaco Luca Vecchi nel 2023: il nuovo stadio di atletica previsto in zona Campovolo, a sua volta legato a doppio filo al project financing della nuova piscina comunale. L’infrastruttura, che costa 8,5 milioni (di cui 1,6 come contributo e 6,8 a carico del Comune) avrebbe dovuto essere completata a fine 2024, ma per l’anno appena trascorso le risorse stanziate sono state poco più di 95mila euro. Secondo la tabella allegata alla determina, allo stadio saranno destinati 5,7 milioni nel 2025 e 2,6 nel 2026.

Un secondo progetto Atuss, del valore di 800mila euro, riguarda poi la valorizzazione delle ‘dotazioni ecologico ambientali’ nell’area circostante il nuovo stadio. A seguire c’è il potenziamento delle funzioni e dei servizi culturali del ‘laboratorio urbano’ dei chiostri di San Pietro (470mila euro).

Altri due progetti dell’Agenda, riguardano i tratti nord e sud, ciascuno da tre milioni della cosiddetta ‘rambla’ delle ex Reggiane. Completano il quadro due interventi da 450mila e 350mila euro sui musei civici e sui ‘quartieri collaborativi’. Complementari ai progetti della ‘Atuss’ sono infine due opere finanziate da fondi ‘Fse’: il riuso dei capannoni di via Gioia sempre in area Reggiane (375.000 euro) e la sistemazione del parco della reggia di Rivalta per mezzo milione.

Cesare Corbelli