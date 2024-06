Tampona auto con due minori a bordo e poi si ribalta: ferito cinquantenne

Un’auto si è ribaltata ieri sulla sp486R nel comune di Castellarano: un automobilista è stato portato in ospedale. Lo schianto è avvenuto verso le 12.30. Due le auto coinvolte. Entrambe procedevano verso la montagna. Una Lancia Musa, guidata da un uomo di 50 anni di Reggio, ha tamponato un’Audi condotta da un giovane di 38 anni di Castelnovo Monti con a bordo la moglie e due minori. È rimasto ferito il 50enne; illese le persone che viaggiavano sull’altra macchina. La Lancia Musa è poi finita fuoristrada, ribaltandosi. Momenti di paura e apprensione per gli automobilisti e i passeggeri coinvolti. È stato lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, attivata per l’emergenza. Sul luogo sono arrivati gli operatori inviati prontamente dal 118. Il 50enne, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasferito, in gravi condizioni, in ospedale per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici. Il 50enne era fortunatamente cosciente. È anche intervenuta la polizia stradale di Castelnovo Monti per eseguire i rilievi dell’incidente stradale. Gli agenti hanno compiuto gli accertamenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, l’ennesimo purtroppo che si è verificato sulle arterie del comprensorio ceramico reggiano.

m. b.