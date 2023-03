"Tari anticipata, domani la protesta"

L’associazione Reggio Città Aperta dà appuntamento ai cittadini per manifestare domani (18,45, davanti al Municipio), contor la decisione di Iren di anticipare a fine mese il pagamento della Tari. "Come è potuto accadere tutto questo e come ha potuto il sindaco chiedere ai propri cittadini un semplice ’cambio di abitudini’?", scrive l’associazione.

"Come può una tariffa puntuale prevedere una fatturazione anticipata? Si temevano ricorsi, posto che la data di fatturazione era precedente all’atto autorizzativo?".