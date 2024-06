Tecnocasa, Reggio cresce ancora. La zona Nord fa sempre più gola

Un mercato dinamico sul fronte investitori, con un incremento generato da un turismo in crescita, lavoratori temporanei fuori sede, personale infermieristico e studenti universitari. L’età degli acquirenti si attesta sui 34enni, con affitti a breve termine e trilocali tra le modalità di investimento più richieste.

E’ il quadro che emerge dalle nuove analisi dell’Ufficio studi di Gruppo Tecnocasa, dedicate ai trend del real estate e del mercato mutui a Reggio Emilia. Nel secondo semestre 2023 i valori degli immobili a Reggio hanno registrato un aumento del 2,7% rispetto al primo semestre, con "l’area Nord che ha evidenziato una domanda spinta da famiglie e coppie in cerca della prima casa e da investitori - afferma il consulente d’Area Antonio Iosso - Buon andamento per i quartieri di San Paolo-Tribunale e San Prospero Strinati: prossimi all’uscita autostradale, vicini al centro e ben collegati con piste ciclopedonali. Una tipologia usata si vende da 1.200 a 1.500 € al mq, per villette di nuova costruzione si oscilla tra 100 e 150 mila €". In lieve aumento le quotazioni di Cavazzoli, che presenta villette singole e semindipendenti, "motivo che ha visto crescere il gradimento tra i potenziali acquirenti. – aggiunge Iosso - Altro quartiere sempre più apprezzato è Gardenia, raggiungibile attraverso una pista ciclabile, ricco di case edificate negli anni ‘20-’40 e condomini moderni. Campovolo e Santa Croce hanno il vantaggio di avere prezzi competitivi e dunque attirano l’interesse di chi ha budget più contenuti. Si possono così acquistare appartamenti o villette mono o bifamiliari anni ’60-’80 a prezzi medi di 1.000 € al mq".

Nell’analisi emergono prezzi in leggero aumento per la Rosta-Pappagnocca, rivalutata molto negli ultimi tempi in seguito a interventi di riqualificazione che hanno interessato strade e le facciate di numerosi palazzi. Tengono i valori a Buco del Signore, dove prevalgono le costruzioni nuove, costruite dopo il biennio 2013-2014 in classe A. Forte l’interesse dei potenziali acquirenti alla luce anche del ‘Casa green’. Si sta realizzando un intervento NZEB (elevata efficienza energetica), acquistabile a 3000-3500 € al mq. Bene anche la zona Ospedale, con polo ospedaliero, Core e la futura nascita di un polo di neonatologia che la rendono interessante per gli investitori che acquistano per mettere a reddito ma anche per ristrutturare e rivendere – specifica Iosso - Un bilocale si affitta a 500-550 € al mese. Il mercato è molto veloce, domanda elevata e bassa offerta dal momento che numerosi proprietari non affittano l’immobile". Prezzi in aumento a Buco del Signore-Acque Chiare, dove c’è stato un importante sviluppo edilizio. Questo, con lo sviluppo di aree verdi, ha determinato un importante interesse delle famiglie. Ad acquistare è un target medio alto che desidera vivere in tranquillità e a pochi chilometri dal centro. Di Acque Chiare piace il posizionamento adiacente alla pedecollina. In previsione, un progetto per la realizzazione della tangenziale di Rubiera, che sorgerà a sud. Il percorso sarà studiato per avere un basso impatto sull’abitato di Bagno. Sarà realizzato poi un percorso aggiuntivo per ridurre l’impatto del traffico su Masone. L’investimento di Max Mara per la realizzazione di un nuovo polo del lusso alle ex Fiere di Reggio prevede un centro direzionale con oltre 800 persone distribuite in vari locali. "La rigenerazione comprenderà la bonifica ambientale e la successiva realizzazione di edifici autosufficienti dal punto di vista energetico e immersi in importanti spazi verdi", conclude Iosso. C’è interesse verso i mutui green- interviene Giuseppe Pirozzi, consulente Senior Kìron Partner - Secondo i dati Kìron, l’importo medio del mutuo a Reggio nel 2023 è stato pari a 118.477 euro e la durata media di 26,9 anni".