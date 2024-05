’Terreni Fertili Festival’ a Gualtieri

Con l’avvicinarsi dell’estate, solitamente i teatri chiudono lo loro stagioni. A Gualtieri, invece, il Teatro Sociale apre le porte ad eventi e rappresentazioni, portando spettacoli anche al di fuori delle mura della storica sala di palazzo Bentivoglio. Accade con ’Terreni Fertili Festival. Soli e altri pianeti’, che offre al pubblico rappresentazioni teatrali, concerti, musica dal mondo, cultura e tradizioni.

Domani alle 21 in teatro va in scena ’Il Minotauro’ con Roberto Anglisani. Nel racconto di Jorge Luis Borges, ’Asterione’, il Minotauro esce dal labirinto e va in paese. Ma le reazioni della gente sono così violente che torna a rifugiarsi nella sua prigione. Il 1° giugno alle 17 si prosegue con ’Aladino e il genio della lampada’ del Teatro dell’Erba Matta. Il 2 giugno ’Ti vedo. La leggenda del basilico’ con Emanuela Dall’Aglio, con la narratrice a raccontare di una strega e del suo basilisco. Il 6 e 7 giugno alle 19 è in programma ’Shakespearology’, uno spettacolo per conoscere meglio carattere e figura di sir William Shakespeare. Negli stessi giorni, ma alle 21, va in scena ’Overload’, dedicato a distrazioni di massa e mutazioni digitali, immergendosi in un ambiente "aumentato" dai media. Il 9 giugno alle 20,30 si svolge una ’Passeggiata musicale tra il tramonto e la notte’, con un itinerario in paese ancora da definire, con Carlo Maver. Tra il 17 e il 27 giugno in programma ’Lucy Star’ del Progetto G.G., riservato ai bambini delle scuole d’infanzia della Bassa.

E poi teatro, la musica dal vivo, ’Il tango delle capinere’ di Emma Dante (11 e 12 giugno), i concerti dei Puuluup (dall’Estoria, il 14 giugno), degli italo-francesi Grimmon (all’impianto idrovoro del Torrione a Gualtieri, il 23 giugno), dell’Afridi Bharti Trio dall’India (il 28 giugno), di Giovanni Truppi (il 7 luglio), di Irene Buselli (l’11 luglio), la danza del Quintetto (il 3 luglio), fino al concorso ’Direction Under 30’ (dal 12 al 14 luglio), concludendo la rassegna il 17 luglio con ’Aspettando l’apocalisse’ di Valerio Aprea e con il concerto dei La Chica, il 20 luglio.

Antonio Lecci