Torna al Campovolo l’ironia di Daniele Silvestri

Daniele Silvestri sarà a

FestaReggio. Il cantautore

terrà un concerto 31 agosto.

Lo ha annunciato lo stesso Daniele Silvestri durante la presentazione del nuovo tour estivo.

Non nuovo ad arguti giochi di parole, Silvestri dopo “Teatri X”, ora è pronto per “Estate X“, una nuova tournée estiva che sbarcherà al Campovolo di Reggio Emilia il 31 agosto insieme ai più importanti Festival della penisola.

Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.

Così, registrato subito il sold out nella data romana del 19 maggio, con “Estate X” l’artista torna nella capitale il 25 luglio e aggiunge tanti nuovi appuntamenti in tutta Italia. "Trovandomi - ha scritto Silvestri - nell’incresciosa necessità di annunciare il sold-out della data romana di maggio (quella del 19 al Parco Della Musica per intenderci), a parziale consolazione dei miei concittadini metto in campo un’alternativa, sempre romana. Ma parliamo di luglio, sia chiaro. All’interno cioè di un tour estivo di cui – a questo punto – approfitto per cominciare a snocciolarvi un po’ di date. non è che sia sta gran notizia, mi rendo conto. ma neanche una notizia brutta d’altronde. diciamo che è.. una notizia x", ha concluso Daniele sui social.

Le prevendite per “Estate X”, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte su Ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

Queste le altre date annunciate: 1 luglio Sogliano al Rubicone (FC), 6 luglio Collegno (TO), 15 luglio Bergamo, 20 luglio Assisi (PG), 25 luglio Roma, 28 luglio Gradisca d’Isonzo (GO), 5 agosto Gallipoli (LE), 6 agosto Francavilla al Mare (CH), 19 agosto La Spezia, 1 settembre Prato.