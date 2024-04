"Tornare a Reggio sarà una grande emozione"

La sfida di domani tra Unahotels e Brindisi sarà anche l’occasione, da parte della Pallacanestro Reggiana e del pubblico del PalaBigi, di accogliere Dragan Sakota (foto con Cinciarini), tecnico dei pugliesi, ex di turno della partita, ma soprattutto nocchiero della salvezza. Al di là dei meriti tecnici, di norma equamente divisi tra coach e giocatori, il valore aggiunto dell’allenatore serbo fu quello di dare tranquillità a un ambiente eroso da mille paure, stabilire precise gerarchie, e infondere quelle due o tre certezze tecniche necessarie a portare a casa l’obiettivo. Non a caso, alla vigilia del match, Sakota ha tenuto a ricordare che il suo ritorno in via Guasco: "Sarà una bella emozione dopo il risultato ottenuto lo scorso anno nonostante tante difficoltà" per poi aggiungere che l’Unahotels odierna "è un’ ottima squadra che sta meritando la posizione da inizio campionato. Dovremo prestare molta attenzione alle loro qualità".

g.g.