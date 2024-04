Torre e Sampolese, coppia al vertice

Una coppia al vertice a 40’ dal termine della regular season di Divisione Regionale 2. La Berrutiplastics Torre (40) ritrova il sorriso dopo due stop di fila, superando 69-56 il fanalino Arbor (2) con 10 punti a testa di Magliani e Frilli; a braccetto col quintetto di Violi c’è la Sampolese (40), che ferma la serie positiva di Campagnola (30), sconfitta 79-53 in val d’Enza dai bianco-rossi trascinati da Fontanesi (18); al 3° posto non mollano le Gazze Canossa (38) grazie al 77-64 interno con la Bibbianese (18), con Cantergiani (18) sugli scudi, mentre la Saturno Guastalla (36) passa con autorità sul campo del Gelso (14), imponendosi 73-59. In chiave salvezza colpo grosso della Go Basket (16), che travolge 82-51 l’Heron Bagnolo (26) con 19 punti di Petri; prosegue la striscia negativa dell’LG Competition Castelnovo Monti (22), cui non bastano i 16 di Bucci nel ko 76-74 all’overtime contro Correggio (20). Nel posticipo facile successo di Luzzara (38) a Gualtieri, dove le Aquile (8) si arrendono 76-52 nonostante i 22 punti di Simonazzi; nell’altro girone 2° hurrà di fila per Castellarano (18), che regola 77-73 la Nazareno Carpi (10).