Tradito dal Gps, scoperto in sella a una bici rubata

Girava in centro città in sella ad una bicicletta rubata un’ora prima a Parma, ma è stato tradito dal Gps che aveva installato il proprietario, un 20enne ‘smart’. Quest’ultimo ha inviato la geolocalizzazione ai carabinieri che hanno rintracciato il ladro in galleria Cavour, in piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio. Si tratta di un 37enne georgiano, domiciliatà in città, portato al comando provinciale dell’Arma di Corso Cairoli dove è stato infine denunciato a piede libero alla Procura di Reggio con l’accusa di ricettazione. La bicicletta (nella foto) è stata poi restituita al legittimo proprietario da parte dei militari.