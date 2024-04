Travolto dal trattore mentre lavora, ferito 51enne

Infortunio agricolo ieri mattina verso le 11,30 a Corneto di Toano, presso un’azienda zootecnica locale in località Carbalano, vittima il 51enne Andrea Berretti dipendente della stessa azienda; le cause dell’infortunio sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Toano intervenuti sul posto unitamente al medico di medicina legale. L’uomo mentre lavorava si è ribaltato con il trattore di proprietà della stessa azienda zootecnica ed è stato travolto. Nella dinamica dell’infortunio, l’uomo pare sia stato investito dallo stesso mezzo agricolo riportando una brutta frattura alla gamba sinistra, comunque non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Toano e il medico della medicina del lavoro per verificare le cause e la dinamica dell’infortunio, oltre agli operatori sanitari del 118 tra cui un’ambulanza della Croce Rossa di Toano, auto-medica di Castelnovo Monti e l’elisoccorso di Pavullo, atterrato a 200 metri dal luogo dell’infortunio. Prestate le prime cure sul posto e stabilizzato, il 51 infortunato Andrea Berretti, è stato trasferito in ambulanza e dopo il rendez-vous con l’elicottero, è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per maggiori controlli e interventi del caso.

Settimo Baisi