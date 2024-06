Tre record provinciali migliorati in un colpo

Giornata da inserire negli annali dell’atletica leggera reggiana con tre record provinciali (uno anche regionale) migliorati dai nostri ragazzi nello stesso meeting, il Campionato Interfacoltà disputato a Bologna. Alessandro Casoni (foto) della Corradini ha stabilito il nuovo record regionale allievi, correndo gli 800 in 1’51’’58. Con questa misura è il primo in Italia nel 2024 ed è 13° nella graduatoria europea per categoria. Questo tempo migliora quello di Yassin Bouih che risaliva al 2013 ed è pure il minimo per partecipare ai campionati europei under 18 di metà luglio in Slovacchia. Per Casoni è il terzo record regionale in 25 giorni e porta a una curiosità assoluta: tra lui e Stefano Baldini detengono tutti i record emiliani di mezzofondo, 800, 1000, 1500, 3000, 5000 e 30’ di corsa. Poi arrivano due record assoluti per la Self Montanari e Gruzza. Vivian Osagie è seconda nel getto del peso con m 14,33 e per il 2024 è la quarta Promessa in Italia come Sara Cantergiani che vince la gara dei 400 ad ostacoli in cui stabilisce il primato provinciale in 58’’75. Nello stesso meeting tanti terzi posti: Andrea Messori sui 100 in 10’’94, Nicolò Cornali sui 3000 col personale di 8’28’’56, Valentina Casadei nel giavellotto con m 35,73 e Viola Cilloni col personale sugli 800in 2’15’’55. Le ragazze dell’Atletica Reggio vincono la staffetta 4x100 in 41’’80. Due argenti tra le allieve: Sokhna Ndyaie nel peso con m 11,95, Asia Bezzi nel giavellotto con m 35,27.

c. l.