Trecento persone sulla Pietra. L’infinito ha il colore del Giro

L’evento "Una Pietra d’amore…infinito", ha portato ieri mattina oltre 300 persone sulla sommità della Pietra per una performance di arte collettiva legata all’arrivo del Giro d’Italia a Castelnovo Monti, il prossimo 21 maggio. Il titolo della straordinaria iniziativa riproduceva il claim del Giro d’Italia (amore infinito) ma è stato anche un’espressione fortemente significativa della giornata. Le persone, vestite di rosa, hanno utilizzato tessuti fatti con materiali riciclati per disegnare un grande simbolo dell’infinito sul piano sommitale. Gli stessi abiti fatti con tessuti di riciclo saranno ulteriormente riutilizzati per realizzare degli shopper rosa nella città della tappa: saranno messi a disposizione dei negozi di Castelnovo. Un momento di festa vera, di forte senso di comunità, ma anche una dimostrazione di amore per la Pietra e per l’Appennino che si appresta ad ospitare la corsa rosa. A coordinare l’evento è stata l’artista Simona Sentieri, con la collaborazione tecnica del Cai Bismantova, Eden Sport e Salute, Wellness Village Onda della Pietra e Croce Verde di Castelnovo e Vetto. E’ stata una manifestazione importante sul ‘tetto’ della Pietra di Bismantova, autorizzata dal Parco Nazionale. Seguiranno altri appuntamenti previsti nel calendario di accompagnamento verso il Giro: il programma è sul sito www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Settimo Baisi