Trema durante un controllo. In tasca aveva 70 grammi di droga

Il tremore lo ha tradito durante un controllo ed è stato sorpreso con la droga. A finire nei guai, un 18enne tunisino trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish suddivisi in tre involucri di plastica nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Il giovane si trovava insieme ad altri due amici sui gradini del monumento dedicato ai caduti in via Lazzaro Spallanzani, all’angolo di piazza Martiri del 7 Luglio.

Gli agenti delle Volanti, intenti a perlustrare la zona, hanno deciso di chiedere loro i documenti. Avvertito un certo timore nel ragazzino, i poliziotti si sono insospettiti e lo hanno perquisito trovandogli le sostanze stupefacenti all’interno di una tasca dei pantaloni.

Dopo il sequestro, a quel punto è stato portato negli uffici della questura di via Dante dov’è stata formalizzata la denuncia, a piede libero, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio della quale dovrà rispondere davnati al giudice.