Trionfo del Futsal Guastalla. Può sollevare la Coppa

Il Futsal Guastalla si aggiudica il Memorial Velez, la Coppa regionale che mette di fronte le squadre di Serie C1 e C2.

Decisivo, per sollevare il trofeo, il successo nella finale andata in scena a San Lazzaro di Savena contro la Pro Patria San Felice, arrivato ai rigori: scesi in campo a 48 ore dal successo in semifinale sul Forlì, i rosso-blu di mister Muraca faticano a trovare spazio nella metà campo modenese nella prima frazione, eccezion fatta per una conclusione da distanza ravvicinata di Corso che non va a segno; anche nella ripresa l’equilibrio non si scalfisce e nei supplementari sono le parate di Latino a salvare i modenesi.

Si va così alle conclusioni dal dischetto e, sebbene Guastalla fallisca la prima conclusione con Avena, il portiere reggiano Solimine ferma due volte gli avversari e concede a Mingione il match point, prontamente trasformato.

Nella finale regionale Under 17, per il secondo anno di fila, cade l’OR Reggio Emilia: il titolo va ai bolognesi del Progresso, che si impongono 5-3 nonostante le singole di Pecchini, Spina e Panico. L’OR trova comunque modo di consolarsi grazie alla qualificazione agli ottavi scudetto del campionato Under 19: Santoriello decide nei supplementari la sfida con i ferraresi del X Martiri, chiusa sul 5-4 dopo una lunga battaglia.