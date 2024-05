Troppa attesa al pronto soccorso, minaccia i medici

Spazientito dalla lunga attesa al pronto soccorso, prima ha minacciato i medici e poi ha opposto resistenza ai carabinieri. Un 45enne residente in città è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio del 30 aprile scorso quando l’uomo era arrivato in ospedale a seguito di un infortunio sul lavoro riportando un trauma ad un dito della mano destra. Medicato e suturato, stava aspettando di essere dimesso dal pronto soccorso ortopedico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e di avere il referto degli accertamenti radiologici.

Nel frattempo al pronto soccorso sono sopraggiunte delle urgenza, ma per il paziente l’attesa si è fatta troppo lunga ed è andato in escandescenza. Ha cominciato a inveire contro il medico di turno, minacciandolo con frasi come “ti aspetto fuori” cercando di arrivare ad un contatto fisico. Un atteggiamento violento ripetuto con altri camici bianchi e infermieri.

A quel punto, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri che una volta arrivati nel triage, sono stati inizialmente aggrediti dall’uomo che alla fine si è calmato. Una volta identificato per la formalizzazione della denuncia, i militari lo hanno allontanato.