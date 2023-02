Trova un ladro in casa, si mette a urlare e lo induce a fuggire

NOVELLARAREGGIOLO

Intrusioni dei ladri a ogni ora, anche in pieno giorno mentre le persone sono in casa. A Novellara, l’altra mattina, una pensionata ha udito rumori sospetti arrivare dal primo piano. Salita le scale, ha provato ad aprire la porta di una stanza, ma era chiusa. A quel punto, continuando a sentire rumori, ha deciso di osservare all’interno del buco della serratura, scoprendo che all’interno c’era una persona a lei sconosciuta, un ladro in azione.

La pensionata ha urlato con tutta la voce che aveva, correndo fuori dall’abitazione, comprensibilmente spaventata. E anche il ladro è scappato, fuggendo dalla finestra, saltando poi verso il cortile per far perdere le proprie tracce. Si è poi allontanato nei campi con il bottino che era riuscito a racimolare.

A Villanova di Reggiolo, invece, i ladri hanno atteso che i proprietari fossero fuori a cena per potersi introdurre in un’abitazione, portandosi via oggetti vari dopo aver messo a soqquadro stanze, cassetti e armadi. Sembra essere invece fallito il colpo che i soliti ignoti hanno tentato di mettere a segno in una pizzeria, alle porte del centro abitato di Reggiolo, con l’allarme che ha impedito il blitz. Nella stessa zona i residenti hanno notato la presenza di tre giovani che stavano cercando di aprire le portiere di alcune auto in sosta, probabilmente alla ricerca di oggetti da rubare nei veicoli.